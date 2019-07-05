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Общество

Музей льна открылся в Псковской области

5 июля в Печорах торжественно открыли музей льна, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В музей представлены экспонаты, которые рассказывают об истории льноводства. В частности, в экспозиции представлены льняные ткани, традиционная одежда, старинные прялки, бумага изо льна, коллекция женской и мужской одежды изо льна.

В день открытия музея для посетителей была подготовлена интерактивная программа, проводились викторины с вручением сувениров. Гостям торжественного мероприятия музейные работники рассказали о выращивании льна и сферах его применения. В дальнейшем экскурсии для посетителей в музее льна планируют проводить с элементами театрального представления. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей.

Руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов отметил, что открытия музея льна в Псковской области символично, потому что на протяжении длительного времени регион был одним из центров по производству льна. Он подчеркнул, что в музее представлены все этапы производства льна: от выращивания до начала производства.

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