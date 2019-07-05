Фото на память о Ганзе: Где фотографировались и что фотографировали гости праздника в Пскове

20:10, 05 июля 2019, ПАИ

Ганзейские дни Нового времени в Пскове завершились. Они оставили после себя не только приятные воспоминания, но и множество красивых фотографий. Псковское агентство информации изучило фотовоспоминания гостей, чтобы оценить, где и как фотографировались «ганзейцы» и какие места им особенно понравились.

На первом месте, и это предсказуемо, - Кремль. Туристы и участники делегаций делились множеством фотографий на фоне псковского Крома. Точки съемки различны. Это и Ольгинская набережная, и набережная Великой.

На втором по популярности месте стоят фотографии с ладьей эпохи викингов. Фотографировались гости и на фоне судна, и в самой ладье. Лодка на фоне башен и реки, безусловно, смотрится аутентично.

Творческие коллективы из России и стран участниц Ганзейских дней радостно позировали в невероятных позах по всему городу. Но чаще рядом со сценами.

Реконструкторы в латах и с мечами, живые статуи притянули внимание прохожих. Особенно красивые девушки.

Ганзейский рынок тоже часто встречается на снимках. Колоритные зазывалы, очаровательные барышни, предлагающие товар. А еще сувениры, сувениры, сувениры.

Некоторые путешественники смогли найти свободное время и прошлись по городу, запечатлев при этом красивые церквушки Пскова, его крепостные стены и башни.

Встречаются в инсталенте и снимки, на которых авторам удалось сочетать несочетаемое. Например, девушки в средневековых костюмах и памятник Ленину. Именно этот контраст отметили многие гости в комментариях к фотографиям — Псков удивителен. В нем гармонично соседствуют средневековое и современное.

Праздник завершен, но его настроение еще долго будет согревать тысячи гостей Пскова. И помогут в этом фотографии Ганзейских дней.