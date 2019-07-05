30 тысяч рублей лишился пскович, пытаясь купить бампер для машины

20:34, 05 июля 2019, ПАИ

36-летний житель Пскова перевел 30 тысяч рублей мошеннику за бампер для иномарки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пскович решил через один из сайтов в интернете приобрести бампер для иномарки. «Продавец» предложил ему сначала перечислить деньги. Мужчина выполнил условия и перевел на указанный счет 30 тысяч рублей. Однако заказанную запчасть пскович не получил, а «продавец» перестал выходить с ним на контакт.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.