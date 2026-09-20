Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Великих Луках
Столкновение автомобилей Volkswagen Polo и ВАЗ-2114 произошло в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии, 50/13, сообщили в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель «Лады» оказался зажат в автомобиле. Спасатели ПСО деблокировали пострадавшего. Водитель госпитализирован.
На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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