Водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Великих Луках

14:57, 20 сентября 2026, ПАИ

Столкновение автомобилей Volkswagen Polo и ВАЗ-2114 произошло в Великих Луках на улице 3-й Ударной Армии, 50/13, сообщили в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летний водитель «Лады» оказался зажат в автомобиле. Спасатели ПСО деблокировали пострадавшего. Водитель госпитализирован.

На месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.