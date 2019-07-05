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Двое великолучан обокрали организацию на 190 тысяч рублей

В Великих Луках 48 и 39-летние бывшие работники одной из городских организаций обокрали её на 190 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что мужчины подобрали ключ к складу организации, расположенному на улице Мурманской, и похитили оттуда борта и ворота от прицепов грузовых автомобилей. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 190 тысяч рублей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в краже. Они дали признательные показания и сообщили, что похищенное сдали в пункт приема металла. Следствие проводит проверку по данной краже.

Ещё одна кража произошла в Бежаницах в доме на улице Ларисы Михеенко. 33-летний безработный житель Бежаницкого района взломал дверь и похитил у 77-летней пенсионерки сумку с документами и банковской картой. Полицейские задержали подозреваемого в краже и изъяли у него часть похищенного. Ведется проверка.

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