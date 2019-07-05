Порядок оформления наследства упростили в России

22:20, 05 июля 2019, ПАИ

В России упростили порядок оформления наследства. Соответствующий приказ об изменении в правилах работы нотариусов вступил в силу 5 июля, пишет газета «Известия».

Согласно приказу, теперь нотариусы могут напрямую запрашивать информацию из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя. Нотариус может самостоятельно запросить данные как в бумажном, так и в электронном виде. Ранее запросы предоставлялись только по запросу правообладателя или его законного представителя.

Заместитель главы федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова отметила, что теперь при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав.