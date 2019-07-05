Министерства благоустройства могут появиться в регионах России

22:55, 05 июля 2019, ПАИ

Российским регионам необходимо перенять опыт Московской области по созданию министерств благоустройства. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на Московском урбанистическом форуме, сообщает ТАСС.

По его словам, такая структура, «закрывает большое количество вопросов». Максим Егоров также допустил возможность создания в стране министерства архитектуры, потому что, по его мнению, архитектор – ключевая фигура для любого мэра или руководителя региона. «Именно от этого человека зависит то, как будет развиваться место, где мы с вами живем, работаем, - комфортная среда, которая нас окружает», - сказал он.

Министерство благоустройства Московской области было создано в сентябре 2018 года. Ведомство осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность в сфере благоустройства. Среди его основных задач - реализация государственной политики, указов президента России, национальных и федеральных проектов в сфере благоустройства.