Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников

10:11, 06 июля 2019, ПАИ

Работников кооперативных организаций поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с профессиональным праздником 6 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Он отметил, что в кооперативах на территории региона трудится более 4 тысяч человек, которые во многих случаях являются единственными, кто осуществляет гарантированное обслуживание сельского населения. «Это принципиально важно, если учитывать наличие в регионе сотен малых населённых пунктов, где практически невозможно вести рентабельную стационарную торговлю. Но что особенно вызывает уважение — уровень и качество оказываемых услуг действительно находятся на высоком уровне», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что несмотря на логистические сложности, совокупный оборот системы потребительской кооперации в области составляет порядка 7,7 млрд рублей в год. По его мнению, это объективно говорит о востребованности предоставляемых услуг, а также об ответственном отношении к своей работе сотрудников кооперативов.

«Можно с уверенностью сказать, что социальная ориентированность, забота о жителях области — это залог успеха Псковского облпотребсоюза, являющегося на протяжении многих лет одним из лидеров российской кооперации», – пояснил он.

Губернатор поблагодарил работников кооперативов за профессионализм, ответственное отношение к делу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Псковской области и в сохранение сельских территорий. Михаил Ведерников пожелал им стабильной работы, здоровья, счастья и благополучия.