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Общество

На трассе ралли «900 озер» в Псковской области загорелся автомобиль

На скоростном участке №1 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озер» загорелся автомобиль BMW M3, которым управлял экипаж в составе Дмитрия Воронова и Александра Ермакова (Санкт-Петербург). Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, на место происшествия была направлена пожарная машина.

Отмечается, что в автомашине загорелся моторный отсек. Автомобиль потушили силами экипажа до прибытия пожарных. Инцидент стал причиной временной остановки старта на этом участке. Участники ралли стали проезжать скоростной участок №1 в дорожном режиме. 

На ралли «900 озер» продолжаются сходы с трассы. В 10:50 после преодоления первого скоростного участка от дальнейшей борьбы отказался экипаж в составе Олега Григорьева и Эдуарда Ионина (Санкт-Петербург) из-за поломки коробки передач автомобиля ВАЗ-2101. Первым с трассы сошел московский экипаж – автомобиль вылетел в кусты

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