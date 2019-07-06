Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок

12:01, 06 июля 2019, ПАИ

Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» – скоростной участок №2 – может стать «изюминкой гонки и псковских гонок вообще», заявил секретарь Чемпионата и Кубка России по ралли Андрей Клещёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Как отметил Андрей Клещёв, особенность участка связана с тем, что на псковских гонках таких дорог, как в начале участка, практически нет ни в одном другом районе области. «Очень узко, очень строго, очень интересно, очень много поворотов, перегибов профильных», – уточнил он.

Секретарь Чемпионата и Кубка России по ралли рассказал, что на этом спецучастке имеются два моста, первый из которых «проезжается достаточно спокойно», а второй имеет поворот под 90 градусов. «Если кто-то ошибётся даже на 10 сантиметров, то может там и остаться. Либо на мосту, перегородив трассу, либо под мостом», – сказал он.

Андрей Клещёв пояснил, что спецучасток №2 является «самым рабочим». Скоростной участок №1 он называл «хорошим разминочным», поскольку «сначала очень быстро, а потом всё круче и круче становится». По словам секретаря Чемпионата и Кубка России по ралли, нужно отдать должное президенту Федерации автоспорта Псковской области Олегу Мыслевичу за то, что появились эти новые спецучастки.

Кроме этого Андрей Клещёв рассказал, что его ознакомление с трассой прошло не при самых благоприятных погодных условиях. «Дождь не отразился на качестве дорожного покрытия. В некоторых местах стало скользко, но такого, чтобы были глубокие лужи или было невозможно проехать – этого нет», – пояснил он.

Он уточнил, что вовремя ознакомления с трассой проявляется класс того или экипажа, потому что много похожих поворотов, но с разным коэффициентом сцепления. «Ты едешь, и вроде у тебя «держак» есть, а потом поворот – и там «держака» нет. Если во время гонки будет дождь, то очень хорошо проявится, кто умеет такие вещи записывать, а кто теряется», – добавил Андрей Клещёв.

6 июля проходит основной гоночный день ралли «900 озер». На первом спецучастке уже были зафиксированы первые сходы с трассы, один из которых связан с загоревшимся автомобилем.