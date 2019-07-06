Ралли «Псков Ганзейский» пройдет в сентябре

13:10, 06 июля 2019, ПАИ

Ралли «Псков Ганзейский» состоится в сентябре, заявил секретарь Чемпионата и Кубка России по ралли Андрей Клещёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Эта гонка станет второй в Псковской области после ралли «900 озер», которая будет иметь статус этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту. «У нас несколько лет подряд победителями Кубка Белоруссии были россияне. Поэтому и в этом году будут участвовать», – рассказал Андрей Клещёв.

В ралли «900 озер» участвуют 4 белорусских экипажа. «Будет интересно посмотреть, как белорусы покажут себя на фоне россиян, какие будут результаты», – сказал секретарь Чемпионата и Кубка России по ралли.

По словам Андрея Клещёва, Кубок Белоруссии по ралли пройдет в четыре этапа, два из которых состоятся в Псковской области, а два – в Белоруссии.