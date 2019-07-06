0
14:54
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
13:52
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
12:31
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
12:01
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
11:08
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
11:04
605-летие со дня образования отмечает Себеж
10:11
Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Ралли «Псков Ганзейский» пройдет в сентябре

Андрей Клещёв. Фото Федерации автоспорта Псковской области

Ралли «Псков Ганзейский» состоится в сентябре, заявил секретарь Чемпионата и Кубка России по ралли Андрей Клещёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Эта гонка станет второй в Псковской области после ралли «900 озер», которая будет иметь статус этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту. «У нас несколько лет подряд победителями Кубка Белоруссии были россияне. Поэтому и в этом году будут участвовать», – рассказал Андрей Клещёв.

В ралли «900 озер» участвуют 4 белорусских экипажа. «Будет интересно посмотреть, как белорусы покажут себя на фоне россиян, какие будут результаты», – сказал секретарь Чемпионата и Кубка России по ралли.  

По словам Андрея Клещёва, Кубок Белоруссии по ралли пройдет в четыре этапа, два из которых состоятся в Псковской области, а два – в Белоруссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
06 июля 2019
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
06 июля 2019
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
06 июля 2019
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
06 июля 2019
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
06 июля 2019
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
605-летие со дня образования отмечает Себеж
06 июля 2019
605-летие со дня образования отмечает Себеж
Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников
06 июля 2019
Работников кооперативных организаций поздравил с профессиональным праздником Михаил Ведерников
Основной гоночный день 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озёр» начался в Псковской области
06 июля 2019
Основной гоночный день 9-го этапа Кубка России – ралли «900 озёр» начался в Псковской области

Идет загрузка...