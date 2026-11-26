Подготовка к зиме: «Псковавтодор» закупил оборудование для распределения противогололёдных материалов

21:37, 26 ноября 2026, ПАИ

Пескоразбрасывающее оборудование для распределения противогололёдных материалов закупил «Псковавтодор». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Специалисты обратили внимание, что установка и демонтаж бункера осуществляются без привлечения крановой техники. Конструкция адаптирована к штатным самосвалам, что сокращает время подготовки дорожной техники к работе.

Ключевое преимущество нового бункера – стенки из композита вместо традиционной стали. Устройство обладает высокой коррозионной активностью, что приводит к ускоренному износу металлических конструкций. Композитный материал в свою очередь обеспечивает повышенную конструкционную жёсткость, низкий коэффициент абразивного износа, химическую инертность к агрессивным средам, а также эксплуатационную стойкость при отрицательных температурах.

В этом году в эксплуатацию взяли шесть единиц такого оборудования. Ещё одна единица находится в стадии закупки.

«Важно: всё оборудование – отечественного производства. Поддержка российского производителя и импортозамещение в действии», – отметили в министерстве.