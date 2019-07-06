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Общество

Стадион в Пустошке планируют реконструировать

Фото из Instagram Ивана Штылина

Стадион в Пустошке планируется реконструировать. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин в своем Instagram. Он подчеркнул, что Пустошка своими спортивными традициями и достижениями в футболе, волейболе и боксе давно заслужила современный стадион.

«Для того, чтобы войти в федеральный проект «Спорт – норма жизни» со стадионом в Пустошке в ближайшие год-два, необходимо в этом году успеть подготовить проектно-сметную документацию. Это задача номер один!» – отметил Иван Штылин.

Председатель комитета рассказал, что побывал на стадионе в Новосокольниках. «Стадион простой, построенный с душой и, самое главное, имеет функционал, востребованный районным населением. Искусственное футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетическое ядро и площадки для волейбола и воркаута. Простой, но одновременно современный! Именно то, что надо в Пустошке!» – сообщил Иван Штылин и пояснил, что за основу проекта стадиона в Пустошке будет взят стадион в Новосокольниках.

Иван Штылин добавил, что благодаря нацпроектам у Псковской области появилась возможность улучшать и создавать условия для занятий физкультурой и спортом с целью достижения поставленных президентом целей – 55% вовлечённых в спорт и ведущих здоровый образ жизни.

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