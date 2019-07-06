0
19:42
Псковичи заняли 3 место в зачете «Наша классика» по предварительным итогам ралли «900 озер»
16:16
Количество участников ралли «900 озер» в Псковской области стало рекордным в сезоне
14:54
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
13:52
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
12:31
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
12:01
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
11:08
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Количество участников ралли «900 озер» в Псковской области стало рекордным в сезоне

Участие 56 экипажей в ралли «900 озер» 6 июля стало одним из самых наивысших показателей в этом сезоне, отметил секретарь Чемпионата и Кубка Росси по ралли Андрей Клещёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

«Не все они [экипажи], правда, участвуют в Кубке России. Есть участники зачёта «Наша классика», которые едут только в чемпионате Псковской области «Трофей Александра Невского». Но, тем не менее, больше 40 участников в основном зачёте гонки – такого показателя в этом году ещё не было», – рассказал Андрей Клещёв.

По его словам, из-за экономической ситуации идёт падение количества участников по всем гонкам на 10-15% по сравнению с прошлым годом, но ралли «900 озёр» демонстрирует обратную тенденцию, если сравнивать с 2018 годом. «Гонка за последние годы заслужила любовь и признание среди спортсменов», – отметил секретарь Чемпионата и Кубка Росси по ралли.

«Приятно то, что есть гонщики, которые приехали сюда не за очками, а просто получить удовольствие, дополнительный накат и просто посмотреть новые дороги», – добавил Андрей Клещёв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи заняли 3 место в зачете «Наша классика» по предварительным итогам ралли «900 озер»
06 июля 2019
Псковичи заняли 3 место в зачете «Наша классика» по предварительным итогам ралли «900 озер»
Количество участников ралли «900 озер» в Псковской области стало рекордным в сезоне
06 июля 2019
Количество участников ралли «900 озер» в Псковской области стало рекордным в сезоне
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
06 июля 2019
Свыше 500 гостей собрал фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» в Псковской области
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
06 июля 2019
Сотни жителей и гостей Порхова отмечают 780-летие города
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
06 июля 2019
Мемориальный Дом поэта в Пушкинском заповеднике закроют для посещений
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
06 июля 2019
Андрей Клещёв: Один из новых спецучастков ралли «900 озёр» может стать изюминкой псковских гонок
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
06 июля 2019
В Опочке выявили победителя автослалома на кубок главы муниципалитета (ВИДЕО)
605-летие со дня образования отмечает Себеж
06 июля 2019
605-летие со дня образования отмечает Себеж

Идет загрузка...