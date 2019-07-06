Количество участников ралли «900 озер» в Псковской области стало рекордным в сезоне

16:16, 06 июля 2019, ПАИ

Участие 56 экипажей в ралли «900 озер» 6 июля стало одним из самых наивысших показателей в этом сезоне, отметил секретарь Чемпионата и Кубка Росси по ралли Андрей Клещёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

«Не все они [экипажи], правда, участвуют в Кубке России. Есть участники зачёта «Наша классика», которые едут только в чемпионате Псковской области «Трофей Александра Невского». Но, тем не менее, больше 40 участников в основном зачёте гонки – такого показателя в этом году ещё не было», – рассказал Андрей Клещёв.

По его словам, из-за экономической ситуации идёт падение количества участников по всем гонкам на 10-15% по сравнению с прошлым годом, но ралли «900 озёр» демонстрирует обратную тенденцию, если сравнивать с 2018 годом. «Гонка за последние годы заслужила любовь и признание среди спортсменов», – отметил секретарь Чемпионата и Кубка Росси по ралли.

«Приятно то, что есть гонщики, которые приехали сюда не за очками, а просто получить удовольствие, дополнительный накат и просто посмотреть новые дороги», – добавил Андрей Клещёв.