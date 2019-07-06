В России предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%

16:58, 06 июля 2019, ПАИ

Количество бюджетных мест в российских вузах необходимо увеличить на 25%. Как пишет РИА Новости, с таким предложением к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову обратился член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Парламентарий указывает на то, что в настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. По его мнению, нужно не менять методику распределения контрольных цифр, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000.

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек. К 2020 году число бюджетных мест уменьшится на 2% по сравнению с уровнем 2019 года, а потом, соответственно, этот показатель будет ежегодно опускаться на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тысячи мест.

Борис Чернышов пояснил, что увеличение бюджетной квоты в вузы даст шанс многим талантливым молодым людям самореализоваться. Он сказал, что с каждым годом платное высшее образование становится все дороже, а шансы получить его, особенно у молодежи из глубинки, — все меньше.

«Еще требует внимания сама процедура так называемого открытого публичного конкурса распределения контрольных цифр приема. Степень «открытости» вызывает сомнения уже у всех субъектов образовательного процесса, здесь по-прежнему нет представителей профессиональных и экспертных сообществ. По моему мнению, в этом списке должны быть представители: Российского союза ректоров, РСПП, Деловой России и, конечно, депутаты, члены Комитета Государственной думы по образованию и науке», — добавил Борис Чернышов.