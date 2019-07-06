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Общество

В России работают над созданием конкурента Википедии

Минкомсвязи разработало законопроект, который предполагает утверждение правил выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия» на создание и функционирование «общенационального интерактивного энциклопедического портала» – конкурента Википедии, пишет РБК.

Еще в 2016 году занимавший на тот момент должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый заявлял, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным «конкурентом Википедии». В том же году председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием такого интернет-ресурса.

В документе, разработанном и представленном Минкомсвязи в июле, речь идет о правилах выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого портала. Действие положений этого законопроекта, согласно инициативе ведомства, должно будет распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

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