Псковичи заняли 3 место в зачете «Наша классика» по предварительным итогам ралли «900 озер»

19:42, 06 июля 2019, ПАИ

Псковичи Анжелика Соломенник и Сергей Алексеев на автомобиле ВАЗ-2107 заняли 3 место в зачете «Наша классика» по предварительным итогам ралли «900 озер» в Опочецком районе 6 июля, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Самым быстрым в этом зачете оказался экипаж петербуржцев Владимира Степанова и Елизаветы Савко на автомобиле ВАЗ-21053. Второе место заняли Павел Девятых (Свердловская область) и Ирина Шульц (Екатеринбург) на автомашине ВАЗ-2106.

Всего в зачете «Наша классика» приняли участие 13 экипажей. Эта дисциплина проводится только в рамках псковских гонок. С дистанции в зачете «Наша классика» сходил экипаж в составе москвичей Георгия и Сергея Кезиковых (Москва), автомобиль которых вылетел с трассы в кусты.

6 июля состоялся основной гоночный день ралли «900 озер». Гонка имеет статус 9-го этапа Кубка России, 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», первого этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту и пятого этапа моносерии LADA Rally Cup.