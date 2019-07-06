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Общество

Пилоты из Екатеринбурга и Москвы победили в абсолютном зачете ралли «900 озер» по предварительным итогам

Фото Thomas-Beton Racing (социальная сеть ВКонтакте)

Пилоты Денис Ростилов (Екатеринбург) и Георгий Трошкин (Москва) на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO-9 заняли первое место в абсолютном зачете 9-го Кубка России – ралли «900 озер» 6 июля по предварительным итогам, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Вторыми в абсолютном зачете стали Тимофей Андрющенко (Комсомольск-на-Амуре) и Олег Чупахин (Москва) на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO-7, третье место взяли петербуржцы Павел Щербаков и Алексей Горюнов на Mitsubishi Lancer EVO-9.

В зачете 2000Н победили пилоты Роман Русских (Гатчина) и Алексей Курносов (Смоленск) на автомобиле Peugeot 208 R2, второе место заняли петербуржцы Степан Кондрашов и Дмитрий Мушкин на Ford Fiesta Mk-7, третье место – Александр Сергеев и Андрей Трофимов из Тулы на ВАЗ-21106.

В зачете 1600Н оказались быстрее всех петербуржцы Юрий Образцов и Андрей Локотин на автомашине ВАЗ-21083, вторыми стали Матвей Безруков и Александр Рыбников (Екатеринбург) на ВАЗ-11193, третьими – Владимир Степанов и Елизавета Савко (Санкт-Петербург) на ВАЗ-21053.

Лучшими в зачете 1400 (национальный) стали москвичи Дмитрий Горчаков и Константин Огарко, второе место заняли пилоты из Перми Григорий Трегубов и Елена Василенко, третье – петербуржцы Павел Туфрин и Илья Карпинский. Эти экипажи-победители управляли автомобилями LADA Granta.

6 июля состоялся основной гоночный день ралли «900 озер». Гонка имеет статус 9-го этапа Кубка России, 3-го этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», первого этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту и пятого этапа моносерии LADA Rally Cup.

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