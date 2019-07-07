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Звезда сериала «Интерны» назвала уроженку Пскова Юлию Пересильд самой красивой женщиной России

Юлия Пересильд. Фото с сайта popbio.ru

Звезда сериала «Интерны» актриса Кристина Асмус назвала уроженку Пскова, актрису театра и кино Юлию Пересильд самой красивой женщиной России, сообщает sm-news.ru.

«Только посмотрите на её природный румянец и потрясающие большие голубые глаза. Невозможно налюбоваться!» - отметила Асмус. В её список красивых женщин также вошли актрисы Равшана Куркова и Юлия Снигирь.

Юлия Пересильд известна своими ролями в таких картинах, как «Невеста», «Битва за Севастополь», «Подсадной» и «Пять невест». Актриса регулярно навещает родной город, а в 2018 году в Псковском академическом театре драмы состоялся её режиссёрский дебют - Юлия поставила спектакль «Каштанка».

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