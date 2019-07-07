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Общество

Псковская областная больница станет базой для сбора биоматериалов у пациентов с диабетом

Генетики из России и Эстонии запустили международный исследовательский проект, призванный определить генетические причины развития диабета второго типа. Для этого ученые создадут коллекцию образцов крови 2000 пациентов с диабетом второго типа, живущих на территории Северо-Запада, сообщает Delfi.ee.

Базами для сбора биоматериалов станут Псковская областная клиническая больница, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, Городская больница Святого Георгия и другие медицинские учреждения Петербурга, в том числе эндокринологические центры. В проекте, где СПбГУ выступает в качестве головной организации, принимают участие генетики одного из самых известных геномных центров Европейского союза — Тартуского университета (Эстония).

Собранные образцы планируют проанализировать с помощью метода GWAS (genome-wide association studies) — он позволяет искать гены-кандидаты различных заболеваний, включая диабет первого и второго типов, ишемическую болезнь сердца, ожирение и многое другое.

В результате работы исследователи смогут найти генетические маркеры, связанные с самым распространенным эндокринным заболеванием в мире. Только в России сахарным диабетом второго типа страдает 3,7 миллиона человек, что составляет более 90% среди всех больных диабетом.

«Исследования, проведенные на близнецах, показывают, что роль генетики в развитии этого заболевания составляет не менее 70–80%, — сообщил заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Андрей Глотов. — Не учитывать этот фактор невозможно. Сегодня диагноз «диабет» ставится на основе серьезных критериев, например повышенного индекса массы тела. Однако это уже начало заболевания, а инструментов выявления его на ранних стадиях практически не существует».

Как отмечают ученые, генетические данные, на которых обычно основываются подобные исследования, чаще всего получены от американцев или европейцев — русских популяций в них почти нет, а для изучения диабета у жителей Северо-Запада такая информация играет важную роль. В будущем проанализированные образцы можно использовать во время других масштабных исследований, а храниться биоматериал будет преимущественно в Биобанке Научного парка СПбГУ.

«Вторая часть проекта — образовательная, — уточнила старший научный сотрудник лаборатории биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Юлия Насыхова. — После того как мы получим результаты масштабной работы, мы проведем три образовательных семинара для врачей из Тарту, Петербурга и Пскова, в первую очередь — для терапевтов и эндокринологов. Это позволит повысить осведомленность специалистов о вкладе генетики в развитие диабета второго типа».

Международный проект Development of Neasures for Improving the Quality of Diagnosis and Prevention of Type 2 Diabetes осуществляется в рамках программы сотрудничества между Россией и Эстонией («Программа приграничного сотрудничества Россия — Эстония 2014–2020»). Сумма софинансирования, выделяемая программой для выполнения проекта, составляет более 27 миллионов рублей. Проект выполняется при сотрудничестве СПбГУ, Университета Тарту, Псковского государственного университета и ООО «Биогармония».

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