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Общество

Устроиться на службу в полицию предлагают жителям Пскова

Устроиться на службу в полицию предлагают жителям Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, требуются кандидаты для замещения должностей полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, с образованием не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).

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