Посёлок Бежаницы отметил 444-летие

22:10, 03 августа 2025, ПАИ

Посёлок Бежаницы отметил свой 444-й день рождения сегодня, 3 августа, сообщает районная газета «Сельская новь».

Этот день стал праздником для собравшихся в парке. Для гостей и жителей районного центра была подготовлена праздничная программа: звучала музыка, работали выставки, проходили мастер-классы и благотворительные акции, выступали концертные коллективы, каждый желающий мог спеть, потанцевать или поддержать бежаницких спортсменов на соревнованиях на силу и ловкость.

Кроме того, гости праздника могли увидеть посёлок с высоты птичьего полёта.

Центральным событием стала торжественная часть с церемонией награждения жителей округа. Глава Бежаницкого округа Елена Иванова поздравила собравшихся и вручила свидетельства лучшим гражданам, занесённым на районную Доску почёта «Ими гордится район». Среди награждённых – врачи, дорожные мастера, экономисты и преподаватели, чьи заслуги и старания способствовали развитию посёлка в разных сферах.