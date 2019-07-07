Михаил Ведерников: Курган Дружбы - это символ народного героизма

12:20, 07 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил гостей Кургана Дружбы. «Мы с вами находимся в месте, которое одновременно можно назвать и историческим, и легендарным. Эта территория стала символом народного героизма, человеческой гордости и сопротивления», - цитирует главу региона корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул, что мероприятие на стыке трех государств - России, Белоруссии и Латвии - это дань памяти участникам партизанского движения. «В ряды партизан вставали все, кто мог держать оружие: женщины, старики, дети,» - сказал он и привёл цитату маршала Георгия Жукова: «Для противника война на два фронта стала полной неожиданностью».

Тысячи участников партизанского движения были отмечены наградами за вклад в Победу. Михаил Ведерников подчеркнул важность рассказов ещё живых свидетелей тех дней, которые сегодня всё ещё звучат со всех сторон трёх границ.

«Пусть между нашими народами всегда будет мир и согласие», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников также объявил об установлении особого памятного знака в честь 60-летия Кургана Дружбы.

В числе первых им отмечены председатель всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик, заместитель председателя общества ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад Янис Каспарсонс.

Такие же памятные медали будут вручены членам ветеранских организаций, активным участникам встреч на Кургане Дружбы.