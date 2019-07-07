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Общество

Владимир Путин направил приветствие участникам 60-го Кургана Дружбы в Псковской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие в адрес участников и гостей 60-й международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белорусии и Латвии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, телеграмму от главы государства зачитал Герой Российской Федерации, референт управления президента РФ по общественным проектам Алексей Романов.

«Наши народы плечом к плечу сражались с нацизмом, отстаивали свободу и независимость государств Европы, вместе — приближали долгожданную и такую дорогую для всех Победу. Важно, что традиции боевого братства, закаленные на полях жестоких сражений — продолжаются, несмотря на бурные изменения в мире, попытки разделить людей, исказить и переписать историю. И ваши встречи, начало которых было положено в далеком 1959 году — убедительно это подтверждают», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул важную роль объединения фронтовиков, участников подполья и партизанского движения, представителей добровольческих, волонтерских организаций, патриотических клубов. «Они призваны нести высокую миссию — сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам нашей общей истории», — заявил глава государства.

Президент выразил уверенность, что встреча пройдет в дружественной атмосфере и надолго запомнится всем участникам. В заключение он пожелал собравшимся «успехов, здоровья и всего наилучшего».

В адрес участников юбилейного Кургана Дружбы поступили приветствия от заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака и председателя комитета по обороне Государственной думы Владимира Шаманова.

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