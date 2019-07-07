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Общество

Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю

8 июля в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью  +7…+12, днем +15…+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

9 июля, во вторник, сообщают meteovesti.ru, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +9...+11, днем +17...+19, будет дуть умеренный северный ветер.

10 июля в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза. Ночью термометры покажту +12...+14, днем воздух прогреется до +16...18 градусов. Будет дуть умеренный северный ветер. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

11 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8...10, днем +12...+14, ветер северный, умеренный.

12 июля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +6...+8, днем +13..15. Подует северо-западный ветер.

13 июля, в субботу, ожидается пасмурная погода, пройдёт сильный дождь. Ночью +6...+8, днем +10...+12. Северный ветер.

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