Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
8 июля в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +7…+12, днем +15…+20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
9 июля, во вторник, сообщают meteovesti.ru, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +9...+11, днем +17...+19, будет дуть умеренный северный ветер.
10 июля в течение суток на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза. Ночью термометры покажту +12...+14, днем воздух прогреется до +16...18 градусов. Будет дуть умеренный северный ветер. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.
11 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8...10, днем +12...+14, ветер северный, умеренный.
12 июля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +6...+8, днем +13..15. Подует северо-западный ветер.
13 июля, в субботу, ожидается пасмурная погода, пройдёт сильный дождь. Ночью +6...+8, днем +10...+12. Северный ветер.