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Общество

Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе

Костёр дружбы зажгли в завершение встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения России, Белоруссии и Латвии, которая проходит на месте стыка границ трёх стран в Себежском районе Псковской области. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации право зажечь огонь предоставили ветеранам из трёх стран, они получили специальные факелы и под звуки торжественного марша поднесли их к костру.

Затем к собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Сложно представить, что уже 60 лет прошло с того дня, когда здесь впервые собрались ветераны. Никто и не думал тогда, что эти встречи станут традиционными. Уходят наши ветераны, поэтому самое главное, главная задача этого мероприятия - преемственность поколений», - сказал губернатор.

Глава региона добавил, что место зажжения костра будет облагорожено, здесь установят мемориальную табличку, «чтобы каждый, кто приезжает сюда, понимал, что это за уникальное место».

Председатель Витебского областного исполнительного комитета, глава белорусской делегации Николай Шерстнев подчеркнул, что  жизненные уроки из рассказов ветеранов должны помочь подрастающим поколениям. «Молодёжь понимает, через что вы прошли, что вы пережили. Пусть они никогда не испытают такого горя. Пусть рассказывают своим детям, что было, и какой ценой завоевана победа. Вы - фундамент, на котором держится идеология. Покуда вы живы, никто не сможет изменить историю», - отметил Николай Шерстнев.

 «Через много лет, я в этом уверен, ваши дети и внуки будут приезжать сюда и передавать ваши истории, тот ужас, который вы пережили. В наших силах, чтобы это никогда больше не произошло. Нам надо говорить правду. И только в наших силах отстоять ее, как вы отстояли мир много лет назад», - сказал депутат Сейма Латвийской Республики Артур Рубикс.

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