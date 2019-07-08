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Экономика

Бизнесмены просят субсидировать кредиты на строительство отелей

«Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РССП) и «Деловая Россия» предложили субсидировать процентные ставки по кредитам на строительство отелей, пишет газета «Известия».

Они просят Минэкономразвития выдавать кредиты по ставке 3% на 15 лет. Авторы инициативы считают, что она станет серьезным шагом на пути решения проблем привлечения инвесторов в отрасль и развития внутреннего туризма.

По мнению главы ТПП РФ Сергей Катырина, субсидирование процентной ставки снизит нагрузку на бизнес, однако для того, чтобы высчитать, насколько повысится привлекательность сферы строительства отелей для инвесторов, надо провести детальный анализ данной меры. В любом случае это окажет позитивный эффект на стоимость туристических услуг для потребителя, уверен он. 

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