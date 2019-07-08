В Покровском отпраздновали День деревни

09:55, 08 июля 2019, ПАИ

В деревне Покровское Красногородского района отпраздновали День деревни. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», «Покровский разгуляй» собрал не только жителей, но и гостей деревни.

На поляне «Веселухины потешки» все желающие могли поводить хоровод вокруг костра, поиграть в купальские игры и попрыгать через костёр - праздник проходил в канун Ивана Купалы. На поляне «Травяная лавка» знахарка дарила всем желающим букетики из полевых лечебных трав, а также обереги от всех бед и невзгод. Было организованно праздничное кафе «На сеновале» с домашней выпечкой и горячим чаем из самовара. Для детей был устроен «Уголок затей», где их ожидали аттракционы, батут, сувениры, попкорн, сладкая вата. Вечером началось праздничное театрализованное представление с играми, песнями, плясками.

На празднике отмечены и награждены жители деревни в номинациях: «Когда два сердца бьются вместе» - для семей чей стаж прожитых лет вместе составил более 50 лет; «Пальчики оближешь» - для лучших хозяек; «Умники и умницы» - для выпускников 2019. Были также номинации «Богатое подворье», «Звёзды Покровской эстрады», «Не забыть мне края родные».