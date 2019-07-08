Жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря

09:56, 08 июля 2019, ПАИ

8 июля в Пскове на пересечении улиц Юбилейной и Яна Райниса сосоялся пикет, на котором жители Пскова выступили против строительства автозаправки вблизи Мирожского монастыря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На митинге депутат Псковской городской Думы Олег Брячак рассказал, что направил запрос в адрес руководителя фирмы, в котором напомнил, что рядом с предполагаемым местом строительства находится Мирожский монастырь. По его словам, жители близлежащих домов также обеспокоены таким соседством. Однако бизнесмен оставил депутатский запрос без ответа.

«Сегодня мы собрались на акцию протеста против желания одного нефтяника воткнуть очередную бензоколонку прямо у одного из самых серьёзных памятников культурного наследия Пскова - Мирожского монастыря, - заявил Олег Брячак. - У некоторых коммерсантов от собственной значимости и богатства уже помутился рассудок, и мы псковичи, неравнодушные граждане, готовы таким коммерсантам напомнить, что есть ценности гораздо важнее, чем деньги. Если к нам не прислушаются, то в следующий раз мы выйдем на митинг и привлечем ещё и другие политические силы, но бензоколонку построить рядом с Мирожский монастырём не дадим».

По словам депутата, в его распоряжении оказались бумаги, в которых содержится достоверная информация о предстоящем строительстве заправки рядом с монастырём XII века. «Но ведь есть комитет по охране объектов культурного наследия, он должен за всем этим следить. А наша задача привлечь общественное внимание к этому вопросу, чтобы деньги не решили всё», - подчеркнул Олег Брячак.