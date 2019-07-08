Выставки фотографов Пскова, Москвы и Севастополя откроют в псковских поликлиниках

11:23, 08 июля 2019, ПАИ

11 июля в Псковской городской поликлинике №3 состоится передача работ для фотовыставок, сообщила Псковскому агентству информации главный врач Псковского городской поликлиники Галина Неваленная.

«Это стало доброй традицией - открывать фотовыставки в наших поликлиниках. Первые две были созданы по инициативе регионального отделения Союза женщин России. Экспозиции были представлены в 3-й и 2-й поликлиниках. Сейчас это будет третья акция. И нам передадут сразу две фотовыставки», - рассказала она.

Первая - это работы псковских мастеров, основная тематика - псковские пейзажи и архитектура. Вторая выставка вобрала в себя фотографии мастеров Москвы, Пскова и Севастополя.

«Выставки будут организованы при поддержке Псковского областного Собрания депутатов», - добавила Галина Неваленная.

Обе экспозиции приурочены к Дню семьи, любви и верности. «Чтобы стены поликлиники не были унылыми стенами, и атмосфера стала комфортной», – уточнила Галина Неваленная.

Одна из выставок будет открыта в поликлинике №3, вторая - в поликлинике №1.

Аналогичные экспозиции планируется разместить во всех поликлиниках города. «Со слов пациентов, такие фотовытавки им нравятся», – добавила Галина Неваленная.