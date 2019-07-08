0
11:39
Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
11:01
Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора
10:33
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
09:51
Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи
21:09
Курган дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:03
Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
15:16
Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе
Еще новости
Общество

Выставки фотографов Пскова, Москвы и Севастополя откроют в псковских поликлиниках

11 июля в Псковской городской поликлинике №3 состоится передача работ для фотовыставок, сообщила Псковскому агентству информации главный врач Псковского городской поликлиники Галина Неваленная. 

«Это стало доброй традицией - открывать фотовыставки в наших поликлиниках. Первые две были созданы по инициативе регионального отделения Союза женщин России. Экспозиции были представлены в 3-й и 2-й поликлиниках. Сейчас это будет третья акция. И нам передадут сразу две фотовыставки», - рассказала она.

Первая - это работы псковских мастеров, основная тематика - псковские пейзажи и архитектура. Вторая выставка вобрала в себя фотографии мастеров Москвы, Пскова и Севастополя.

«Выставки будут организованы при поддержке Псковского областного Собрания депутатов», - добавила Галина Неваленная.

Обе экспозиции приурочены к Дню семьи, любви и верности. «Чтобы стены поликлиники не были унылыми стенами, и атмосфера стала комфортной», – уточнила Галина Неваленная.  

Одна из выставок будет открыта в поликлинике №3, вторая - в поликлинике №1.

Аналогичные экспозиции планируется разместить во всех поликлиниках города. «Со слов пациентов, такие фотовытавки им нравятся», – добавила Галина Неваленная.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
08 июля 2019
Фрагмент чугунной пушки XVII нашли в крепости под Псковом во время игры в «Зарницу»
Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора
08 июля 2019
Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора 3
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи
08 июля 2019
Александр Котов призвал псковичей беречь свои семьи
Курган дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 июля 2019
Курган дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
07 июля 2019
Псковской области предстоит пережить очередную холодную неделю
Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе
07 июля 2019
Костёр дружбы зажгли на встрече ветеранов России, Белоруссии и Латвии в Себежском районе
День рыбака отпразднуют в Гдовском районе на берегу Чудского озера
07 июля 2019
День рыбака отпразднуют в Гдовском районе на берегу Чудского озера

Идет загрузка...