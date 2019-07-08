Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия

10:33, 08 июля 2019, ПАИ

К 2024 году промышленные предприятия Псковской области за счет участия в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» планируют не только увеличить долю экспорта в страны Прибалтики и СНГ, но и расширить свои рынки сбыта, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаеву.

По словам вице-губернатора, псковские предприятия намерены освоить рынки Японии, Кореи, Польши, Франции, Швейцарии, Турции, Голландии, Бельгии и Египта за счет заемного экспортного кредитования в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Нинель Салагаева подчеркнула, что в рамках нацпроекта региональные власти будут увеличивать поддержку экспортеров. По её словам, в Псковской области уже реализуется ряд образовательных проектов для производственников, на которых их учат оформлению экспортных документов и законодательству стран.

Вице-губернатор отметила, что сейчас псковские власти ведут отбор предприятий-экспортеров, которые получат господдержку в рамках нацпроекта. Нинель Салагаева подчеркнула, что благодаря участию региона в федеральном проекте, предприятиям будет предоставляться субсидирование процентных ставок по кредитам для вывода их продукции на экспорт. «Поддержку могут получить компании, которые запустят корпоративные программы повышения конкурентоспособности для увеличения объемов производства. Кредиты на экспорт будут выдавать банки, а государство - выделять соответствующее финансирование из федерального бюджета», - пояснила она.