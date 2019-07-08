Обучение в псковском «Кванториуме» проходят наставники из регионов России

11:56, 08 июля 2019, ПАИ

С 8 по 13 июля в «Кванториуме» в Пскове проходят обучение более 40 наставников сети технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования детей «IT-куб» из 20 регионов России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, для наставников проведут образовательную сессию на тему «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D моделирование и программирования».

В обучение входят интерактивные лекции, мастер-классы по работе в профильном программном обеспечении и отработка навыков в группах по ведению проектной деятельности в рамках реальных заказов рынка. Также наставникам покажут способы мотивации детей, с помощью которых у школьников можно пробудить интерес для занятия инновационной деятельностью и сформировать необходимые компетенции.

В псковском «Кванториуме» отметили, что виртуальная и дополненная реальности — технологии, которые включены в список ключевых и оказывают существенное влияние на развитие рынков.

В Псковской области первый «Кванториум» открылся в Пскове в 2018 году. Второй по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова будет открыт в Великих Луках.