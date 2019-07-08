Михаил Ведерников: Семья — это наша радость и опора

11:01, 08 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности и с Днем памяти благоверных Петра и Февронии Муромских, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В своем поздравлении глава региона отметил, что семья, брак, а также трепетное отношение к родным и близким всегда были важнейшими традиционными ценностями россиян. Именно поэтому, отметил он, одними из наиболее известных и почитаемых покровителей семьи в православной культуре издревле являются именно Пётр и Феврония. По словам губернатора, история этих святых рассказывает о непростых, но искренних отношениях, содержит в себе «актуальную жизненную мудрость и понятную для всех внутреннюю красоту».

«День их памяти призван напомнить каждому из нас, что семья — это наша радость и опора, поддержка, щит от всех тягот и невзгод, – подчеркнул губернатор. – Её сохранение — это сакральный долг каждого человека».

Михаил Ведерников призвал всех беречь себя и своих близких, дарить друг другу заботу, тепло и внимание. «Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и гармония! С Праздником!» – добавил губернатор.