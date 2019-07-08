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Общество

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершены ремонтные работы на теплосетях

7 июля Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» возобновила подачу горячей воды в поселке Дедовичи, завершив летнюю ремонтную программу по замене изношенных участков тепловых сетей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

По итогам работ проведены гидравлические испытания на прочность магистральных и разводящих трубопроводов. В результате испытаний дефекты не выявлены, теплосеть введена в эксплуатацию.

В течение двух недель энергетики выполнили большой объем работ, обеспечив функционирование станции и тепловых сетей для успешного прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2019-2020 гг. Специалисты заменили 160 погонных метров трубопровода, выполнили ремонт двух участков теплотрасс по результатам предремонтных гидравлических испытаний, а также ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников магистральных тепловых сетей. Полностью восстановить поврежденную дорожную инфраструктуру планируется после усадки грунта.

«Проведенная перекладка теплотрассы и успешные гидравлические испытания свидетельствуют о том, что трубопроводы готовы к несению зимних нагрузок, а это залог надежного и бесперебойного теплоснабжения поселка в отопительный период, – отметил главный инженер Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. – Специалисты электростанции включили в работу электрические водогрейные котлы, приступили к подключению и заполнению отключенных участков теплотрасс. Обращаем внимание жителей на то, что полное восстановление подачи горячей воды зависит от работы управляющих компаний».

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