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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Псковской области за выходные

В Псковской области 6 и 7 июля в дорожно-транспортных происшествиях погибли два человека, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести. Всего за выходные в регионе зарегистрированы восемь ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

7 июля в 19:50 в Великолукском районе на 17 километре трассы Великие Луки -Усвяты 45-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2114 превысил скорость, не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый кювет и кусты. В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗа – 66-летняя женщина, а сам водитель пострадал.

6 июля в 17:30 у дома №7 на улице Новоржевской в деревне Орша Новоржевского района 37-летний пьяный водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал в правый придорожный кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 62-летняя пассажирка Chevrolet Niva погибла, а ехавшая в автомобиле 10-летняя девочка получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась.

В тот же день в 12:50 в Порховском районе на 22-ом километре автомобильной дороги Порхов - Успенье 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Camaro выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался дерево. В результате ДТП пострадал водитель машины.

Ещё одно ДТП произошло в Пскове у дома №64б на улице Советской Армии. 61-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не обеспечил безопасную дистанцию до ехавшего впереди автомобиля Lada Largus и врезался в него. В результате ДТП пострадала 8-летняя пассажирка Lada, которой не потребовалась госпитализация.

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