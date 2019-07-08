Представители сферы продаж стали самыми востребованными специалистами в Псковской области

12:35, 08 июля 2019, ПАИ

Самые востребованные специалисты в Псковской области - представители профобластей «Продажи» (31% от всех вакансий, открытых в июне на hh.ru), «Рабочий персонал» (20%) и «Производство» (11%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

По 9% предложений о работе от общего количества вакансий в Псковской области приходится на сферы «Транспорт, логистика», «Начало карьеры, студенты», «Административный персонал». Замыкают рейтинг самых востребованных специалисты из банковского сектора и профобласти информационных технологий, интернета (по 8%).

Явный дефицит кадров наблюдается в сферах «Консультирование», «Инсталляция и сервис», «Домашний персонал», «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика», «Страхование», «Автомобильный бизнес» и «Добыча сырья», в которых на одну вакансию претендуют менее двух кандидатов.

Средние предлагаемые и ожидаемые заработные платы. Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Псковской области в июне 2019 года за прошедший месяц не изменился – 32,5 тысячи рублей.

Самую высокую зарплату в начале июля предлагают администратору баз данных – от 90 тысяч рублей на руки, оклад от 70 тысяч рублей может получить руководитель проекта в сфере «Продукты питания», тракторист - от 60 тысяч рублей, ведущий инженеру-технологу - от 60 тысяч рублей и прораб общестроительных работ - от 60 тысяч рублей.

54% вакансий, открытых в Псковской области за последний год, доступны кандидатам без опыта, 41% предложений о работе ориентирован на соискателей с минимальным профессиональным стажем от 1 года до 3 лет. Наиболее частые требования к кандидатам - знание сервиса, грамотная письменная и устная речь, доброжелательность, внимательность, ответственность, аккуратность, стрессоустойчивость, умение работать как самостоятельно, так и в команде, высокий уровень коммуникабельности, навык работы с большим объемом информации в режиме многозадачности, хорошая обучаемость. Опыт работы в продажах и знание английского языка будут рассматриваться как преимущество кандидата перед конкурентами за рабочее место.