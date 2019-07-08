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Общество

Лётчики из Псковской области отправились на учения в Краснодарский край

Лётчики из Псковской области отправились на учения в Краснодарский край, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны.

На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае прибыли более 40 экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА). Они приступили к погрузке подразделений Воздушно-десантных войск в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.

Перебазирование производилось из пунктов постоянной дислокации не только в Псковской, но и в Тверской и Оренбургской областях. Экипажи самолётов преодолели более 2 тысяч километров.

Плановые летно-тактические учения начались 8 июля и проходят под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава подразделений ВДВ на незнакомые площадки.

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