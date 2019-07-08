Лётчики из Псковской области отправились на учения в Краснодарский край
Лётчики из Псковской области отправились на учения в Краснодарский край, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны.
На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае прибыли более 40 экипажей самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА). Они приступили к погрузке подразделений Воздушно-десантных войск в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.
Перебазирование производилось из пунктов постоянной дислокации не только в Псковской, но и в Тверской и Оренбургской областях. Экипажи самолётов преодолели более 2 тысяч километров.
Плановые летно-тактические учения начались 8 июля и проходят под руководством командующего военно-транспортной авиации генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова. Экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава подразделений ВДВ на незнакомые площадки.