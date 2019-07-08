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Общество

77% россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

77% россиян считают обязательной официальную регистрацию брака. Как пишет ТАСС, приводя данные ВЦИОМ, по результатам опроса такая точка зрения актуальна среди людей старше 60 лет.

«Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, однако регистрация брака для данной группы не является обязательным условием создания семьи. Чаще всего так думает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%)», – говорится в исследовании.

Опрос показал, что оптимальный возраст выступления в брак для женщин составляет в среднем 24 года, а для мужчин –  27 лет.

56% респондентов выразили мнение, что принимать решение о расторжении брака или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации, 30% считают, что разводиться следует, если семья фактически распалась, а 10% категорически не принимают возможность развода вне зависимости от причин.

Мнения о том, что никто из родителей не сможет в одиночку хорошо воспитать ребенка, придерживаются 15% респондентов.

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