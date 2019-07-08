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Общество

Юбилеи трёх служб отпраздновали в псковском УФСИН

В УФСИН России по Псковской области прошли торжества по случаю юбилеев трёх  служб: 110-летия кинологической службы, 25-летия службы охраны и службы инженерно-технического обеспечения Уголовно-исполнительной системы. На праздничные мероприятия были приглашены сотрудники и ветераны, стоявшие у истоков становления структуры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Руководитель Управления Юрий Лымарь поздравил собравшихся с праздником и отметил, что несмотря на многочисленные перемены, происходящие в пенитенциарной системе, служба охраны как самостоятельное подразделение состоялась и достойно выполняет возложенные на нее задачи. Он подчеркнул, что уже несколько лет в регионе не фиксируются побеги из-под охраны.

Заместитель начальника УФСИН с 1994 по 2010 год Виктор Сымитка поздравил с юбилейными датами сотрудников и ветеранов служб. Он пожелал им здоровья и успехов в службе.

Также состоялось вручение наград, которые сотрудники Управления получили из рук Юрия Лымаря.

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