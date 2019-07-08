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18 жителей Псковской области отправились под суд за организацию фирм-однодневок

За первое полугодие 2019 года возбуждены 18 уголовных дел в отношении жителей Псковской области, вступивших в преступный сговор, чтобы скрыть налоговые и иные нарушения, сообщили Псковскому агентству информации в региональном УФНС России. Таким образом, псковские налоговики продолжают выявлять подставных лиц, регистрирующих фирмы-однодневки.

В поле зрения налоговой попадают не только «случайные» лица, выступившие руководителями или учредителями организаций за вознаграждение, но и те, кто действует умышленно, отметили в пресс-службе. Там пояснили, что суть схемы сводится к включению в цепочку хозяйственных связей лиц, не исполняющих свои налоговые обязательства и, как правило, осуществляющих деятельность только «на бумаге». Главной целью махинации является создание фиктивных документов для завышения расходов и получения вычетов по НДС без соответствующего движения товара, работ или услуг.

Недобросовестный предприниматель, применяющий общий режим налогообложения, заключает хозяйственный договор с фирмой-однодневкой и перечисляет ей определенную сумму с НДС. В ответ представляются первичные документы, однако фактически условия договора не исполняются. НДС в бюджет фирма-однодневка также не уплачивает, применяя налоговые вычеты по фиктивным договорам с другими такими же подставными компаниями. Полученные денежные средства выводятся в теневой оборот путём обналичивания, например, через счета третьих лиц. В результате бюджет недополучает значительный объём налоговых отчислений, а налоговая выгода оседает в карманах злоумышленников – организаторов незаконной схемы.

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