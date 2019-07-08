Глава Палкинского района: Связанные с уборкой мусора проблемы постепенно решаются

16:34, 08 июля 2019, ПАИ

Связанные с уборкой мусора проблемы постепенно решаются, заявил глава Палкинского района Евгений Седов. Об этом со встречи сопредседателя центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой с активом регионального штаба ОНФ по вопросу реализации нацпроектов, прошедшей 8 июля в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Седов рассказал, что устанавливаются новые контейнеры, которые предоставляет региональный оператор по обороту твердых коммунальных отходов – компания «Экопром», а муниципалитет обустраивает площадки под них.

По его словам, была проблема с частным сектором, но сейчас «все заработало, сеть расширяется». Глава района пояснил, что в небольших населенных пунктах используется мешковый сбор мусора. «Проблемы есть, но они все решаемы при взаимодействии», – добавил Евгений Седов.