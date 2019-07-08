Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе

16:22, 08 июля 2019, ПАИ

Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на встрече сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елены Цунаевой с активом регионального штаба ОНФ по вопросу реализации национальных проектов 8 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, ориентировочная стоимость работ составляет от 90 до 100 млн рублей. «Сейчас ищем варианты, как помочь местному предприятию», - сказал он и добавил, что вопрос поднимался и на уровне Минстроя, но реконструкцию систем канализации предполагает только программа Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Елена Цунаева спросила, нет ли в регионе подобных программ. Сергей Грахов ответил, что область, как и муниципалитеты, «не блещет финансами». «Положительная динамика началась, но только в этом году. Если регион начнет делать хотя бы одни очистные в год, это займет ориентировочно лет 30», - сказал он и подчеркнул, что без федеральной поддержки решить проблему не удастся. Сергей Грахов добавил, что проекты реконструкции сетей также разрабатываются по посёлкам Палкино и Пушкинские Горы.

Сергей Грахов отметил, что участие в национальных проектах предполагает наличие уже готовой проектной документации, которая стоит от 4 до 10 млн, что для районного бюджета - серьёзные деньги. Он предложил рассмотреть какой-то механизм для дотационных регионов, чтобы предусмотреть гарантии того, что проекты не попадут «на полку», а точно будут профинансированы. «Очень тяжело заморозить деньги. Когда мы вкладываем их в проект, но не реализуем его, это экономически неэффективно», - заявил Сергей Грахов.