В день гибели экипажа майора Гудина в Пскове проходят траурные мероприятия

16:46, 08 июля 2019, ПАИ

8 июля в Пскове проходят траурные мероприятия, посвящённые 26-й годовщине со дня авиационной катастрофы, в которой погиб экипаж майора Владимира Гудина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этот день в 1993 году в 20 часов 47 минут 20 секунд разбился тяжелый военно-транспортный самолет ИЛ-76 Крестовского полка с экипажем из 11 человек под командованием майора Владимира Гудина. На борту самолета рвались боевые снаряды, летчики смогли увести борт за город и спасти его жителей.

Почтить память героев на городском кладбище в Орлецах собрались Заслуженный военный летчик России, на момент трагедии - действующий командир 334-го авиационного полка, полковник запаса Сергей Никифоров, командование части, военнослужащие, ветераны и родственники погибших, власти Пскова.

Заместитель главы города Сергей Гаврилов отметил, что об этой авиакатастрофе нельзя забывать. «Подвиг майора Гудина и всего экипажа спас много жизней, и сегодня город благодарит за самоотверженность и бесстрашие наших летчиков. Они до последних секунд боролись за жизнь, за то, чтобы благополучно посадить самолет, но, к сожалению, в авиации возникают такие моменты, когда непреодолимые условия не позволяют благополучно закончить полет», - заявил он и добавил, что память о последнем полете ИЛ-76 будут чтить и передавать из поколения в поколение.

Сергей Никифоров выразил уверенность, что экипаж даже представить не мог всей угрозы и опасности, к которой вела та аварийная ситуация. По его словам, пожар, возникший в хвосте самолета, повредил органы управления рулем высоты. На последних этапах своего полета самолет был полностью неуправляем по высоте. «Экипаж, пытаясь уйти от города, на развороте столкнулся с землей. В итоге - погибли все», - рассказал летчик.

Присутствующие на церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к воинскому мемориалу.

Траурные мероприятия продолжатся в 20:30 на месте крушения самолета.