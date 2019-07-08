На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла противоаварийная тренировка

17:04, 08 июля 2019, ПАИ

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» прошла общестанционная противоаварийная тренировка, совмещенная с противопожарной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

По плану тренировки разрушилось маслоуказательное стекло выключателя на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Вследствие чего произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Под действием защиты отключился энергоблок № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд. Персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Энергетики провели аварийную остановку энергоблока, вывели в ремонт поврежденный выключатель, восстановили напряжение от резервного трансформатора собственных нужд и произвели пуск энергоблока № 1 из горячего состояния.

«Регулярные тренировки помогают персоналу быстро и слаженно ориентироваться в условиях аварийной ситуации и принимать верные решения, – отметил главный инженер Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. - Это важные мероприятия для сохранения высокого уровня профессионализма коллектива».