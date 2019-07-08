Часть рек и каналов Санкт-Петербурга закроют для прогулочных катеров

17:26, 08 июля 2019, ПАИ

Часть рек и каналов Санкт-Петербурга закроют для прогулочных катеров, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Ассоциацию владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга (АВПС). Причиной для отмены части водных прогулок станут перекрытия из-за репетиций парада в честь Дня Военно-морского флота, который состоится 28 июля.

Для движения катеров и кораблей будут недоступны акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, главный фарватер и внутренняя акватория «Большого порта Санкт-Петербург» и акватория «Пассажирского порта Санкт-Петербург».

Общее время перекрытия составит 120 часов, что в три раза больше, чем в прошлом году. Ограничения накладываются с 3:00 до 15:00 с 15 по 30 июля, за исключением 17, 18, 20, 24, 27 и 31 июля.

Также движение судов будет закрыто в связи с капитальным ремонтом нескольких мостов.