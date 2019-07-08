Военнослужащие не смогут возглавить Минобороны Украины

17:56, 08 июля 2019, ПАИ

Военнослужащие не смогут занять пост министра обороны Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.

Документом внесены поправки в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям. Теперь военные не смогут замещать должности министра обороны, его заместителя и директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Ранее на пост министра обороны и его заместителя могли претендовать только лица высшего офицерского состава.