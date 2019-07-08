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Общество

Военнослужащие не смогут возглавить Минобороны Украины

Военнослужащие не смогут занять пост министра обороны Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.

Документом внесены поправки в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые подлежат замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям. Теперь военные не смогут замещать должности министра обороны, его заместителя и директора департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

Ранее на пост министра обороны и его заместителя могли претендовать только лица высшего офицерского состава.

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