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Великолучанин обокрал дом знакомого на 70 тысяч рублей

В Великих Луках 29-летний местный житель украл из дома своего знакомого имущество более чем на 70 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия владелец дома попросил знакомого на время отсутствия присмотреть за жилищем на улице Каштановой. Когда хозяин дома уехал, мужчина похитил из подвала электродвигатель, два колеса от мотоблока, газовый баллон, несколько труб и другое имущество. Причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей. В отношении великолучанина возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в Великих Луках на проспекте Ленина. 49-летний квартиросъемщик украл из шкатулки потерпевшей золотое кольцо. Женщина обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка.

Кроме того, в общежитии на улице Северной в Великих Луках 19-летний местный житель похитил у 50-летней женщины мобильный телефон. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже и изъяли у него похищенный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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