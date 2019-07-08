Сертификаты на получение маткапитала торжественно вручили трём псковским семьям

18:27, 08 июля 2019, ПАИ

8 июля, в День семьи, любви и верности, и. п. главы Пскова Елена Полонская вручила сертификаты на получение материнского капитала трем семьям с двумя детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в здании Пенсионного фонда. Елена Полонская поздравила псковичей с праздником и подчеркнула, что семья - самое важное, что есть в жизни человека. «Годы идут, все вокруг меняется, но любовь семьи остается неизменной всегда. Мы должны беречь и ценить друг друга, а особенно - наших детей, потому что дороже них у нас никого нет», - отметила она и пожелала псковским семьям счастья, финансового благополучия, стабильности, крепкого здоровья, много радости и тепла в каждом доме.

Каждой семье и. п. главы Пскова вручила сертификат на получение маткапитала, подарок и цветы. Елена Полонская добавила, что детей может быть и больше, поэтому не обязательно останавливаться на достигнутом. «Однако и те сегодня, кто получает материнский капитал за второго ребенка, - большие молодцы, что решились на это счастье - стать родителями во второй раз», - обратилась она к псковичам.

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Пскове и Псковском районе Алексей Еремин присоединился к поздравлениям. Он пожелал молодым родителям здоровья, добра, любви и семейного тепла.

Встреча продолжилась в неформальной обстановке, псковичи задали Елене Полонской интересующие вопросы, обсудили насущные темы.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. 26 рублей. Данная государственная поддержка осуществляется с 2007 года, за это время в Пскове и Псковском районе выданы более 14 тыс. 800 сертификатов.