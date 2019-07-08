Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове

18:03, 08 июля 2019, ПАИ

Руководители Тихвинского района (Ленинградская область) поблагодарили организаторов Ганзейских дней в Пскове за высокий уровень подготовки мероприятия. Соответствующая благодарность содержится в письме от главы Тихвинского района Александра Лазаревича и главы администрации Тихвинского района Веры Пастуховой на имя исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской и сити-менеджера города Александра Братчикова, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В письме руководители Тихвинского района выражают признательность за «радушный приём», который Псков оказал делегации Тихвинского района и Ганзейского города Тихвина, принимавшей участие в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени.

«Отдельные слова благодарности за неоценимую помощь, которую лично вы оказали нашей делегации в организации работы на территории фестиваля. Наши специалисты отметили внимание к себе и прекрасную организацию столь масштабного праздника, заботливых и доброжелательных волонтеров и потрясающе дружелюбную атмосферу на всех праздничных площадках, радушие псковичей и, конечно, величие самого Пскова - самобытного, древнего, красивого города», - говорится в письме.

Руководители Тихвинского района попросили псковские власти передать слова благодарности всем тем, кто непосредственно принимал участие в организации и проведении Ганзейских дней в Пскове. Они также выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Псковом и Тихвинским районом.