В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»

19:30, 08 июля 2019, ПАИ

В 2019 году Псковская область принимает у себя XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В состязаниях принимают участие 20 команд в двух возрастных категориях со всего Северо-Запада. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

8 июля в местечке Вашина гора Печорского района Псковской области состоялось торжественное открытие мероприятия. С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

От лица администрации области и губернатора Михаила Ведерникова он поздравил присутствующих с этим знаменательным днем и пожелал всем успеха.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычев в своем выступлении отметил, что опыт, приобретенный на соревнованиях, будет полезен ребятам в жизни и пожелал далее совершенствовать свои навыки и умения. Также перед участниками соревнований выступили заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Станислав Завирский и председатель псковского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа Николай Сучков.

После концертной программы начался первый этап соревнований «Ориентирование по выбору». Затем участники приступили к прохождению вида «Полоса препятствий».

В течение пяти дней юные спасатели будут бороться за право быть лучшими в пожарной эстафете, в поисково-спасательных работах, в комбинированных силовых упражнениях и на маршруте выживания. Ребятам представится возможность практически поработать с пожарно-спасательным оборудованием, подружиться со сверстниками и научиться действовать при различных чрезвычайных ситуациях.

Соревнования проводятся в целях формирования у подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития.